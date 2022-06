NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 650 auf 630 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Höhere Lizenzgebühren im australischen Queensland für die Kohleförderung belasteten den Gewinn je Aktie, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek