NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 640 Pence belassen. Der Verkauf eines Lizenzgebührenpakets der 50-Prozent-Beteiligung Basecore Metals an die Sandstorm Gold werde die Liquiditätslage des Rohstoffhändlers weiter verbessern, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Für seine Beteiligung an Basecore erwarte Glencore rund 300 Millionen Dollar in bar sowie in Sandstorm-Aktien einschliesslich der einbehaltenen Barmittel. Danach soll das Unternehmen aufgelöst werden./mf/ck