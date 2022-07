NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Overweight" mit einem Kursziel von 640 Pence belassen. Der mit Nippon Steel geschlossene Vertrag über Hüttenkohle für die Japaner liefere einen interessanten Referenzpreis, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ohnehin sieht O'Kane aufgrund hoher Kohlepreise Spielraum für die Markterwartungen./ag