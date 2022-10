NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Der Rohstoffkonzern habe seine Produktionserwartungen verfehlt, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/