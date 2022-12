NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore nach einer Investorenveranstaltung von 660 auf 600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane begründete das neue Kursziel mit reduzierten Produktionsprognosen und erhöhten Investitionsplanungen des Rohstoffkonzerns. Mit am wichtigsten sei der Hinweis auf eine Obergrenze für die Nettoverschuldung in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar gewesen, um finanzielle Flexibilität für mögliche Übernahmen zu schaffen, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ck