NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Global Fashion Group nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe den Ausblick und die längerfristigen Ziele zurückgezogen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Begründet habe das Unternehmen dies mit der nun zum Verkauf stehenden Geschäftseinheit CIS./bek/ajx