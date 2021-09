NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Goldman Sachs von 455 auf 458 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im dritten Quartal dürften die globalen Investmentbanken besser abgeschnitten haben als sonst in dieser Jahreszeit üblich, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./ajx/ag