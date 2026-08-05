Grand City Properties Aktie
Marktkap. 1,69 Mrd. EURKGV 3,68 Div. Rendite 3,05%
WKN A1JXCV
ISIN LU0775917882
Symbol GRNNF
AI Analyse
Grand City Properties Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Resultate seien durchweg solide gewesen, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Immobiliengruppe habe von den Zukäufen des vergangenen Jahres profitiert. Die Profitabilität sei auf einem hohen Niveau./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Grand City Properties Buy
|Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
13,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,54 €
|Abst. Kursziel*:
41,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,07%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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