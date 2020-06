HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Grand City Properties nach Zahlen zum ersten Quartal von 15,50 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Immobilienkonzern habe ein solides Ergebniswachstum (FFO) erzielt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank der guten Finanzausstattung sei das Unternehmen in der Lage, im Jahresverlauf noch günstige Zukaufmöglichkeiten zu nutzen./edh/ajx