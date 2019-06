NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach einer Expertenkonferenz zum Thema Mietdeckelung auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Grundtenor sei gewesen, dass das Einfrieren der Berliner Mieten wohl kommen werde, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Sobald die Deckelung im Januar in Kraft trete, sei eine Anfechtung möglich, eine Entscheidung werde dann aber mindestens ein Jahr dauern. Er bleibe dem Wohnimmobiliensektor gegenüber vorsichtig eingestellt und bevorzuge Unternehmen mit gewerblichem Schwerpunkt./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 07:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2019 / 07:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.