NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die wichtigsten Kennziffern des Immobilienkonzerns wie NAV, FFO I je Aktie und Dividende für 2020 hätten unter seinen und den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer ersten Reaktion am Montag. Das erstmals ausgegebene Ergebnisziel für 2021 liege leicht über seiner Schätzung, aber unter der des Konsens./ck/tih