FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties von 27,50 auf 26,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Immobiliengesellschaft habe einen soliden Neunmonatsbericht vorgelegt, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte berücksichtig nun in seinem Modell einen Risikoabschlag von rund 5 Prozent auf den Nettoimmobilienwert, daher sinkt der errechnete faire Wert./tav/jha/