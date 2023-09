DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Grand City Properties auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,60 Euro belassen. Analyst Karsten Oblinger überarbeitete sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern und hob die Schätzungen für die operative Branchenkennziffer FFO moderat an. Seine bisherigen Annahmen für die operative Entwicklung erschienen inzwischen zu konservativ, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie angesichts des "extremen" Abschlags zum Nettoimmobilienwert klar unterbewertet./gl/tih

