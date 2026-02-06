DAX 24.873 +0,6%ESt50 6.027 +0,5%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.831 -1,4%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,37 -1,1%Gold 5.025 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Stellantis A2QL01 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

grenke Aktie

Kaufen
Verkaufen
grenke Aktien-Sparplan
14,90 EUR +0,40 EUR +2,76 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 642,35 Mio. EUR

KGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A161N3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161N30

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GKSGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

grenke Buy

08:11 Uhr
grenke Buy
Aktie in diesem Artikel
grenke AG
14,90 EUR 0,40 EUR 2,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Hamburger setzten die Aktien des Leasingspezialisten neu auf ihre Favoritenliste. Die Jahresbilanz dürfte eine Trendwende einläuten, schrieb Marius Fuhrberg in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Die Bewertung sei attraktiv./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,62 €		 Abst. Kursziel*:
98,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
94,63%
Analyst Name:
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu grenke AG

08:11 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 grenke Buy Warburg Research
02.12.25 grenke Buy Deutsche Bank AG
20.11.25 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu grenke AG

finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Freitagnachmittag
finanzen.net Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der grenke-Aktie angepasst
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net SDAX aktuell: So performt der SDAX mittags
dpa-afx grenke-Aktie zieht an: Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität gesteigert
StockXperts Grenke: Solide Zahlen - mit ein paar Fragezeichen
dpa-afx ROUNDUP: Grenke steigert Neugeschäft 2025 bei schwächerer Profitabilität
EQS Group EQS-News: grenke trifft Jahresprognose mit 3,3 Mrd. Euro Leasingneugeschäft
EQS Group EQS-News: grenke meets annual guidance with EUR 3.3 billion in leasing new business
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Norbert Freisleben, buy
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: grenke AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: grenke on track with earnings growth in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: grenke is on track with EUR 2.4 billion in new business
EQS Group EQS-News: grenke AG: First half-year 2025 on track
RSS Feed
grenke AG zu myNews hinzufügen