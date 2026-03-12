grenke Aktie
Marktkap. 617,61 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick des Leasinganbieters zeuge von Unsicherheit, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,90 €
|Abst. Kursziel*:
117,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
115,38%
|
Analyst Name:
Marius Fuhrberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
