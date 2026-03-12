Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick des Leasinganbieters zeuge von Unsicherheit, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen./rob/ag/gl

