grenke Aktie
Marktkap. 542,5 Mio. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,69%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Marius Fuhrberg lobte am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht den starken operativen Hebel des Leasingspezialisten. Eine Stabilisierung der Ausfallquote auf aktuellem Niveau sollte genügen, um die Jahresprognose glaubwürdig beizubehalten./rob/ag/ajx/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,20 €
|Abst. Kursziel*:
129,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
114,72%
|
Analyst Name:
Marius Fuhrberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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