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Marktkap. 542,5 Mio. EUR

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

grenke Buy

08:01 Uhr
grenke Buy
Aktie in diesem Artikel
grenke AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Marius Fuhrberg lobte am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht den starken operativen Hebel des Leasingspezialisten. Eine Stabilisierung der Ausfallquote auf aktuellem Niveau sollte genügen, um die Jahresprognose glaubwürdig beizubehalten./rob/ag/ajx/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,20 €		 Abst. Kursziel*:
129,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
114,72%
Analyst Name:
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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