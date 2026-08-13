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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

grenke Buy

09:36 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
grenke AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 28 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des IT-Leasinganbieters zum zweiten Quartal hätten seine Erwartungen verfehlt, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. Der Experte schraubte deshalb seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach unten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,00 €		 Abst. Kursziel*:
109,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
105,36%
Analyst Name:
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu grenke AG

09:36 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 grenke Kaufen DZ BANK
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18.05.26 grenke Kaufen DZ BANK
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