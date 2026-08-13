grenke Aktie
Marktkap. 520,42 Mio. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,69%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
AI Analyse
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 28 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des IT-Leasinganbieters zum zweiten Quartal hätten seine Erwartungen verfehlt, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. Der Experte schraubte deshalb seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,00 €
|Abst. Kursziel*:
109,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
105,36%
|
Analyst Name:
Marius Fuhrberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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