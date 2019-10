HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Grenke nach einer Konferenz der Privatbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. In München seien die 186 wichtigsten, in Deutschland börsennotierten Midcap-Unternehmen vertreten gewesen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Finanzierungsdienstleister Grenke zähle zu denjenigen stark am Konjunkturzyklus hängenden Unternehmen, die sich bezüglich der kurzfristigen Perspektiven am wenigsten zuversichtlich geäußert hätten. Bei dem Unternehmen steige in einigen Märkten und bei verschiedenen Kundengruppen die Kreditausfallquote./la/bek



