grenke Aktie
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Marktkap. 467,4 Mio. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,69%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
AI Analyse
grenke Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro belassen. Die ordentlichen Quartalsresultate des Leasingspezialisten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Grenke auf einem guten Weg, die bestätigte Gewinnprognose zu erreichen. Die Aktie sei zudem sehr attraktiv bewertet./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
Zusammenfassung: grenke Kaufen
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
11,14 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
11,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dr. Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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