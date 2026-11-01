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DZ BANK

grenke Kaufen

17:46 Uhr
grenke Kaufen
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grenke AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro belassen. Die ordentlichen Quartalsresultate des Leasingspezialisten seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht Grenke auf einem guten Weg, die bestätigte Gewinnprognose zu erreichen. Die Aktie sei zudem sehr attraktiv bewertet./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG

Zusammenfassung: grenke Kaufen

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
11,14 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
11,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dr. Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu grenke AG

17:46 grenke Kaufen DZ BANK
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19.08.26 grenke Buy Deutsche Bank AG
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
14.08.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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