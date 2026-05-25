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Marktkap. 88,27 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
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Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

12:21 Uhr
GSK Buy
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GSK PLC Registered Shs
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Aus medizinischer Sicht biete das Medikament Bepirovirsen einen gangbaren Weg zur Heilung von chronischer Hepatitis B (HBV) und sei positioniert als Kernkomponente für Kombinationsstrategien, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Mit weltweit rund 10 Millionen behandelten Patienten und einem Schwerpunkt in den USA und China verfüge Bepirovirsen über klares Blockbuster-Potenzial./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Buy

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,34 £		 Abst. Kursziel*:
29,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

12:21 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 GSK Underweight Barclays Capital
05.05.26 GSK Outperform Bernstein Research
30.04.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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