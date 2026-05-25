GSK Aktie
Marktkap. 88,27 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Aus medizinischer Sicht biete das Medikament Bepirovirsen einen gangbaren Weg zur Heilung von chronischer Hepatitis B (HBV) und sei positioniert als Kernkomponente für Kombinationsstrategien, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Mit weltweit rund 10 Millionen behandelten Patienten und einem Schwerpunkt in den USA und China verfüge Bepirovirsen über klares Blockbuster-Potenzial./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Buy
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,34 £
|Abst. Kursziel*:
29,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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