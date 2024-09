Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Die nur eingeschränkte Empfehlung der US-Behörden für den RSV-Impfstoff Arexvy könnte zurückgenommen werden, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einer Veranstaltung mit einem Manager des Pharmakonzerns. Das Wachstum des Gürtelrose-Impfstoffs Shingrix außerhalb der USA sei ein Schlüsselfaktor. Außerdem zeige sich GSK optimistisch für das Medikament Camlipixant gegen Husten angesichts eines hohen ungedeckten Bedarfs./niw/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 01:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 01:21 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com