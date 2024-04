Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GSK Buy

12:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1820 Pence belassen. Der Jahresbericht des Pharmakonzerns hinterlasse einen insgesamt positiven Eindruck, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei günstig, auch wenn Rechtsrisiken blieben. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zu den weltweiten Mitbewerbern liege bei über 25 Prozent./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 16:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com