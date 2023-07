Barclays Capital

GSK Equal Weight

16:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe mit Blick auf das zweite Quartal geliefert, aber in der Telefonkonferenz hätten sich Fragen angesichts einer wahrscheinlich künftig verhalteneren Geschäftsentwicklung des Impfstoffs Shingrix in den USA gestellt, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Schätzungen für Umsatz und Ergebnis 2023 leicht an, wobei die Rückgänge bei Shingrix die Zuwächse in anderen Bereichen ausglichen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 04:10 / GMT

