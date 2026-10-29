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AI Analyse

DZ BANK

GSK Halten

14:51 Uhr
GSK Halten
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GSK PLC Registered Shs
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 1900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Markterwartungen getoppt, schrieb Elmar Kraus am Freitag nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts. Der unveränderte Ausblick in Verbindung mit steigenden Zinskosten spreche aber für eine Bestätigung des Halten-Votums./rob/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Halten

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
18,75 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,57 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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