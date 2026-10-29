GSK Aktie
Marktkap. 87,12 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
AI Analyse
GSK Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 1900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe die Markterwartungen getoppt, schrieb Elmar Kraus am Freitag nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts. Der unveränderte Ausblick in Verbindung mit steigenden Zinskosten spreche aber für eine Bestätigung des Halten-Votums./rob/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Halten
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
18,75 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,57 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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