GSK Aktie
Marktkap. 82,87 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
AI Analyse
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Hold
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,64 £
|Abst. Kursziel*:
7,30%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,71 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|09:56
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG