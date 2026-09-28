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Symbol GLAXF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

GSK Hold

11:36 Uhr
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,94 £		 Abst. Kursziel*:
5,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,62 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:56 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 GSK Neutral UBS AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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