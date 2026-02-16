DAX 24.801 -0,5%ESt50 5.979 -0,1%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 8,6695 -1,6%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.619 -1,0%Euro 1,1846 +0,0%Öl 68,07 -0,7%Gold 4.919 -1,5%
GSK Aktie

24,87 EUR -0,13 EUR -0,52 %
STU
23,14 CHF +0,67 CHF +2,96 %
BRX
Marktkap. 100,45 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GSK Hold

08:11 Uhr
GSK Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1660 auf 2000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Briten seien im Pharmasektor zuletzt am besten gelaufen, schrieb Kerry Holford am Montagabend. Sie lobte auch die Fortschritte in der Medikamenten-Pipeline, die solide Finanzentwicklung und den Führungswechsel. Die Bewertung der Aktien hält sie allerdings für fair./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

