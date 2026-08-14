Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GSK Hold

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Pharmahersteller ebne den Weg für Wachstum in der nächsten Dekade, schrieb Kerry Holford am Freitagnachmittag anlässlich der ambitionierten Pläne zur Wachstumsbeschleunigung bei gleichzeitgem Schutz der Margen im Jahr 2031 und danach. Der Patentschutz für Dolutegravir laufe dann aus./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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