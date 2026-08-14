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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GSK Hold

08:01 Uhr
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
21,51 EUR 0,14 EUR 0,66%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Pharmahersteller ebne den Weg für Wachstum in der nächsten Dekade, schrieb Kerry Holford am Freitagnachmittag anlässlich der ambitionierten Pläne zur Wachstumsbeschleunigung bei gleichzeitgem Schutz der Margen im Jahr 2031 und danach. Der Patentschutz für Dolutegravir laufe dann aus./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Hold

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,17 £		 Abst. Kursziel*:
10,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kerry Holford 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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03.08.26 GSK Outperform Bernstein Research
30.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
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