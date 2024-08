Goldman Sachs Group Inc.

GSK Neutral

14:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GSK nach einem gewonnenen Rechtsstreit in Florida um das inzwischen eingestellte Sodbrennen-Medikament Zantac auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Das Urteil werte er als einen zusätzlich positiven Faktor für den Pharmakonzern, da die laufenden Rechtsstreitigkeiten nach wie vor einen erheblichen Überhang für die Aktie darstellten, schrieb Analyst Rajan Sharma in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2024 / 09:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images