Goldman Sachs Group Inc.

GSK Neutral

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1850 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma blickte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar voraus auf die Präsentation der Studiendaten des Antikörpers Belrestotug auf der ESMO-Krebskonferenz am 14. August. Er sieht eine Gesamtansprechrate (ORR) von "40 bis 50 Prozent plus" als Hürde für die Wirksamkeit in Kombinationstherapie mit Dostarlimab bei Lungenkrebs./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 05:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

