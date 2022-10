NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Nach Investorenveranstaltungen des britischen Pharmakonzerns und seines US-Wettbewerbers Pfizer habe er den Eindruck gewonnen, dass Daten zu den RSV-Impfstoffkandidaten (Respiratorisches Synzytial-Virus) beider Unternehmen nur teilweise einen Wettbewerbsvorteil für das Produkt von GSK belegten, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/la