NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen und Studienergebnisse einiger Wirkstoffe des Pharmakonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2026 reduziert, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/he