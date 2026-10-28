GSK Aktie
Marktkap. 87,79 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
AI Analyse
GSK Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GSK nach der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 1975 auf 1925 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Mittelpunkt habe die Frage gestanden, warum klinische Daten zu einem langwirksamen, injizierbaren HIV-Kandidaten noch nicht veröffentlicht worden seien, obwohl sie dem Pharmakonzern bereits vorgelegen hätten, schrieb Trung Huynh am Mittwoch in der Nachbetrachtung. Die Unternehmensleitung habe diesbezüglich zwar eine beruhigendere Erklärung geliefert, generell jedoch blieben Bedenken hinsichtlich der Umsätze./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Sector Perform
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
19,25 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
18,08 £
|Abst. Kursziel*:
6,50%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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