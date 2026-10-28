DAX 26.067 +1,4%ESt50 6.210 +0,7%MSCI World 4.933 -0,1%Top 10 Crypto 10,68 +1,1%Nas 26.199 -1,3%Bitcoin 72.012 -1,1%Euro 1,1137 -0,1%Öl 114,3 -0,9%Gold 4.022 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
21,63 EUR -0,25 EUR -1,14 %
STU
19,84 CHF -0,76 CHF -3,69 %
BRX
finanzen.net zero
GSK jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 87,79 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

AI Analyse

RBC Capital Markets

GSK Sector Perform

14:41 Uhr
GSK Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
21,63 EUR -0,25 EUR -1,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GSK nach der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 1975 auf 1925 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Mittelpunkt habe die Frage gestanden, warum klinische Daten zu einem langwirksamen, injizierbaren HIV-Kandidaten noch nicht veröffentlicht worden seien, obwohl sie dem Pharmakonzern bereits vorgelegen hätten, schrieb Trung Huynh am Mittwoch in der Nachbetrachtung. Die Unternehmensleitung habe diesbezüglich zwar eine beruhigendere Erklärung geliefert, generell jedoch blieben Bedenken hinsichtlich der Umsätze./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Sector Perform

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
19,25 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
18,08 £		 Abst. Kursziel*:
6,50%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

14:41 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
14:31 GSK Neutral UBS AG
08:01 GSK Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 GSK Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

dpa-afx Restrukturierungskosten GSK-Aktie von trägem Impfstoffgeschäft belastet - Wachstum über Erwartungen GSK-Aktie von trägem Impfstoffgeschäft belastet - Wachstum über Erwartungen
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net GSK: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone
finanzen.net Börse London: FTSE 100 legt schlussendlich zu
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 legt zu
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert am Mittag
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.