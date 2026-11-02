GSK Aktie
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Marktkap. 89,1 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
AI Analyse
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen bis zum Jahr 2030 vorgenommen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. GSK verzeichne im Branchenvergleich nach wie vor unterdurchschnittliche Gewinnwachstumsraten, rechtfertigte er sein Anlagevotum und das Kursziel./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
21,73 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,52 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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