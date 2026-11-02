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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

13:21 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
22,04 EUR 0,16 EUR 0,73%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen bis zum Jahr 2030 vorgenommen, schrieb Zain Ebrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. GSK verzeichne im Branchenvergleich nach wie vor unterdurchschnittliche Gewinnwachstumsraten, rechtfertigte er sein Anlagevotum und das Kursziel./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,73 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

13:21 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.11.26 GSK Outperform Bernstein Research
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