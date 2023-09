JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Die Markteinführung des RSV-Impfstoffs Arexvy könnte kurz- und langfristig Aufwärtspotenzial für die Umsatz- und Ergebnisschätzungen des Pharmakonzerns bieten, sofern die frühen ermutigenden Verschreibungstrends nachhaltig seien. Dies schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit Vorstandschefin Emma Walmsley./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 20:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 00:15 / BST

