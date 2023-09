JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK nach einer Unternehmensveranstaltung zum Thema HIV auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Insgesamt begrüße er die zusätzlichen Details des Pharmakonzerns für Entwicklungspläne und geplante Fristen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe es keine neuen Daten gegeben. Zudem herrsche immer noch Unsicherheit, welche Produktkandidaten vor Phase-III-Studien stünden. Offenbar werde GSK erst dann ein alle zwei Jahre zu injizierendes Mittel gegen HIV am Start haben, wenn Patente auf oral verabreichbare Medikamente ausliefen - dies könnte das Interesse an dem neuen Mittel beeinträchtigen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 18:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 00:15 / BST

