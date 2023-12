JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1400 auf 1450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der europäische Pharma- und Biotech-Sektor dürfte 2024 dank einer Reihe von Qualitätstiteln abermals besser abschneiden als der breite Markt, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei Novo Nordisk sieht er erneut die größten und meisten Kurstreiber. Im kommenden Jahr sollten aber auch Astrazeneca eine bessere Entwicklung und die Life-Science-Unternehmen Merck KGaA sowie Sartorius Stedim Biotech eine Erholung zeigen. Dagegen könnten die schon 2023 nicht gut gelaufenen Titel nicht auf ein Comeback hoffen, glaubt der Experte. Er rät dazu, Bayer, Roche und GSK zu meiden./gl/tih

