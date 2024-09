JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz des Partners iTheos Therapeutics anlässlich des Krebskongresses ESMO mit einem Kursziel von 1550 Pence auf "Underweight" belassen. Phase-II-Daten zur Wirksamkeit der Medikamenten-Kombination Belrestotug und Jemperli wirkten etwas schwächer als jene eines konkurrierenden Roche-Programms, schrieb Analyst James Gordon in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er betonte dabei, dass das Konkurrenzprogramm letztlich in der dritten Phase gescheitert sei. Investoren von GSK dürften daher zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin vorsichtig an das Mittel Belrestotug herangehen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 00:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com