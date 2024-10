JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

10:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK mit einem Kursziel von 1550 Pence auf "Underweight" belassen. In Gesprächen habe Unternehmenschefin Emma Walmsley vergangene Woche betont, sie vertraue weiter darauf, dass der Pharmakonzern mit dem RSV-Impfstoff Arexvy einen Spitzenumsatz von mehr als 3 Milliarden Pfund erreichen und mit Shingrix in China kurzfristigen Widrigkeiten trotzen werde, schrieb Analyst James Gordon in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er sieht indes weiter gewisse Risiken für die Erwartungen an beide Medikamente. Teilweise erscheine das aber schon eingepreist. Wichtig vor den Quartalszahlen Ende Oktober werde nun ein Treffen der US-Impfkommission Acip und deren Reaktion auf die jüngsten Arexvy-Studiendaten mit Blick auf Auffrischungsimpfungen für ältere Patienten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 00:15 / BST

