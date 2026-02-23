Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBORNER REIT Buy

10:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hamborner Reit von 8 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose attestierte dem Vermieter von Gewerbeflächen am Dienstag einen skeptischen Ausblick auf Büroimmobilien generell. Grund hierfür seien unter anderem die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz. Strategisch rückten im Portfolio somit Flächen für den klassischen Einzelhandel verstärkt in den Fokus./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hamborner REIT