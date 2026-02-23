HAMBORNER REIT Aktie
Marktkap. 377,84 Mio. EURKGV 31,50 Div. Rendite 7,62%
WKN A3H233
ISIN DE000A3H2333
Symbol HMBRF
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hamborner Reit von 8 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose attestierte dem Vermieter von Gewerbeflächen am Dienstag einen skeptischen Ausblick auf Büroimmobilien generell. Grund hierfür seien unter anderem die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz. Strategisch rückten im Portfolio somit Flächen für den klassischen Einzelhandel verstärkt in den Fokus./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: hamborner REIT
Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,45 €
|Abst. Kursziel*:
57,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,77%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
