Barclays Capital: Overweight für Scout24-Aktie
HAMBORNER REIT Aktie

4,79 EUR +0,17 EUR +3,57 %
STU
Marktkap. 358,32 Mio. EUR

KGV 31,50 Div. Rendite 7,62%
WKN A3H233

ISIN DE000A3H2333

Symbol HMBRF

HAMBORNER REIT
4,79 EUR 0,17 EUR 3,57%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Portfolios der Immobiliengruppe sei niedriger, als er erwartet habe, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Das schränke mittelbar den Spielraum für Zukäufe ein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HAMBORNER REIT		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,76 €		 Abst. Kursziel*:
46,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,14%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HAMBORNER REIT

12:31 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:56 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
25.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
24.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
24.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

dpa-afx Mieten gesunken HAMBORNER REIT-Aktie trotzdem im Plus: Gewinnrückgang - weniger Dividende geplant HAMBORNER REIT-Aktie trotzdem im Plus: Gewinnrückgang - weniger Dividende geplant
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hamborner Reit auf 'Buy' - Ziel 7 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX mit Abgaben
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX notiert nachmittags im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX mittags mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Minus
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG announces adjustment to portfolio strategy and publishes forecast for the 2026 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: HAMBORNER REIT AG: Adjustment of the portfolio strategy and forecast for the 2026 financial year
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG continues its planned business development in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG continues business development as planned in the second quarter of 2025
EQS Group EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
