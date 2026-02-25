HAMBORNER REIT Aktie
Marktkap. 358,32 Mio. EURKGV 31,50 Div. Rendite 7,62%
WKN A3H233
ISIN DE000A3H2333
Symbol HMBRF
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Portfolios der Immobiliengruppe sei niedriger, als er erwartet habe, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Das schränke mittelbar den Spielraum für Zukäufe ein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,76 €
|Abst. Kursziel*:
46,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,14%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
