Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBORNER REIT Buy

12:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die Bewertung des Portfolios der Immobiliengruppe sei niedriger, als er erwartet habe, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Das schränke mittelbar den Spielraum für Zukäufe ein./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:48 / GMT

