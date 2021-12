HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hamborner Reit von 11 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose begründete etwas angehobene Schätzungen für das Immobilienunternehmen mit dessen leicht angehobener Gewinnprognose für dieses Jahr. Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, habe das Unternehmen die wichtigsten operativen Herausforderungen in diesem Jahr bisher recht gut gemeistert./tih