DAX 24.713 +0,7%ESt50 5.970 +0,4%MSCI World 4.519 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.873 +1,5%Euro 1,1832 -0,2%Öl 65,87 -6,8%Gold 4.698 -3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- DroneShield, Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Tagesgeld ETF: Lohnt sich die Alternative zum klassischen Tagesgeld? Tagesgeld ETF: Lohnt sich die Alternative zum klassischen Tagesgeld?
Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
243,60 EUR +4,40 EUR +1,84 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,8 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

Goldman Sachs Group Inc.

Hannover Rück Buy

09:36 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
243,60 EUR 4,40 EUR 1,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Hannover Rück auf ihre "European Conviction List - Directors Cut" gesetzt. Die Einstufung bleibt mit einem Kursziel von 299 Euro auf "Buy". Der zuständige Analyst Andrew Baker erwartet auch in einem schwächeren Preisumfeld im Bereich Schaden/Unfall anhaltendes Ergebniswachstum, hieß es am Montag. Ein Reservepuffer biete die nötige Flexibilität und der Bereich Leben/Gesundheit laufe stabiler als bei der Konkurrenz. Die Hannover-Rück-Aktien hätten sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt und seien nun ungerechtfertigterweise nur auf Augenhöhe mit dem Branchenschnitt bewertet./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
299,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
243,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
243,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

09:36 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
26.01.26 Hannover Rück Buy UBS AG
21.01.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

dpa-afx Kaufchance Hannover Rück-Aktie gefragt: Anleger folgen Goldman-Sachs-Überzeugung Hannover Rück-Aktie gefragt: Anleger folgen Goldman-Sachs-Überzeugung
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX bewegt sich am Montagmittag im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag mit grünen Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman setzt Hannover Rück auf Empfehlungsliste - Ziel 299 Euro
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagvormittag in Grün
finanzen.net Hannover Rück-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
RSS Feed
Hannover Rück zu myNews hinzufügen