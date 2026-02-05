DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.450 -0,1%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 54.019 -12,9%Euro 1,1777 +0,0%Öl 67,55 -2,0%Gold 4.740 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche Analyst sieht Verdopplungspotenzial für D-Wave-Aktie - trotz aktueller Schwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
247,00 EUR -2,20 EUR -0,88 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,28 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

Goldman Sachs Group Inc.

Hannover Rück Buy

05.02.26
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
247,00 EUR -2,20 EUR -0,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 299 Euro auf "Buy" belassen. Die Erneuerungsrunde habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 sei besser als gedacht./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
299,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
248,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
247,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,05%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

05.02.26 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
05.02.26 Hannover Rück Buy UBS AG
05.02.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Ausblick bestätigt Hannover Rück-Aktie höher: Gewinn zieht deutlich an - Ausblick 2026 bestätigt Hannover Rück-Aktie höher: Gewinn zieht deutlich an - Ausblick 2026 bestätigt
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kursabschlägen
TraderFox Stocks in Action: GEA Group, Hannover Rück, Rational, Salzgitter, MLP
finanzen.net DZ BANK gibt Hannover Rück-Aktie Kaufen
finanzen.net Buy-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
finanzen.net Buy-Analyse: UBS AG bewertet Hannover Rück-Aktie
finanzen.net RBC Capital Markets: Sector Perform für Hannover Rück-Aktie
finanzen.net Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie
finanzen.net Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Hannover Rück-Aktie mit Underweight
EQS Group EQS-News: Hannover Re grows premium volume despite highly competitive market environment and generates Group net income of EUR 2.6 billion in 2025
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
RSS Feed
Hannover Rück zu myNews hinzufügen