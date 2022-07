Aktie in diesem Artikel Hannover Rück 137,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Angesichts steigender Risikoprämien an den Kreditmärkten machten sich Investoren Sorgen um die Qualität der Anlagen im Versicherungssektor, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es könne zu Wertberichtigungen oder gar zu Ausfällen von Assets kommen, das würde die Dividenden und Aktienrückkäufe gefährden. Die Rückversicherer Hannover Rück und Munich Re seien insgesamt weniger schwankungsanfällig./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 22:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.