Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Einige Faktoren, die den europäischen Rückversicherungssektor im laufenden Jahr belastet hätten, seien mittlerweile überholt, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern dürften die gut positionierten und kapitalisierten Munich Re und Hannover Rück ihren historisch defensiven Charakter in einem unsicheren Markt zurückgewinnen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 16:50 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.