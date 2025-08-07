Hannover Rück Aktie
Marktkap. 32,03 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Leben-Rückversicherungsgeschäft habe schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Rückversicherer enttäusche in diesem Segment nicht zum ersten Mal, und die Aktie dürfte darauf negativ reagieren./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
260,00 €
|Abst. Kursziel*:
30,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
258,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,78%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
