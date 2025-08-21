Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,72 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 340 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie üblich habe der Rückversicherer seine Jahresziele bestätigt, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl eine unerwartete Solvabilitätslücke und eine umfangreiche Anpassung des Lebensrisikos zu einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung der Aktie geführt habe, sei er noch stärker davon überzeugt, dass der Konzern sein Gewinnwachstum aufrechterhalten kann, und bekräftige daher seine Kaufempfehlung./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
335,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
255,60 €
|Abst. Kursziel*:
31,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
253,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,10%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
297,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
