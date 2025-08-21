DAX 24.363 +0,3%ESt50 5.488 +0,5%Top 10 Crypto 16,68 +6,4%Dow 45.702 +2,1%Nas 21.484 +1,8%Bitcoin 99.362 +2,7%Euro 1,1732 +1,1%Öl 67,66 +0,0%Gold 3.373 +1,0%
Hannover Rück Aktie

253,60 EUR -1,60 EUR -0,63 %
Marktkap. 30,72 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

Hannover Rück
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück von 340 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie üblich habe der Rückversicherer seine Jahresziele bestätigt, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Obwohl eine unerwartete Solvabilitätslücke und eine umfangreiche Anpassung des Lebensrisikos zu einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung der Aktie geführt habe, sei er noch stärker davon überzeugt, dass der Konzern sein Gewinnwachstum aufrechterhalten kann, und bekräftige daher seine Kaufempfehlung./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
255,60 €		 Abst. Kursziel*:
31,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
253,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,10%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
297,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

15:26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.25 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
12.08.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12.08.25 Hannover Rück Neutral UBS AG
mehr Analysen

