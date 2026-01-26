Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,28 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die Hannoveraner setzten ihr Wachstum fort, schrieb Philip Kett am Donnerstag zu den Quartalszahlen und den Ergebnissen der Erneuerungsrunde./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
246,40 €
|Abst. Kursziel*:
46,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
248,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,16%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
