Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,83 Mrd. EURKGV 12,16
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die Bilanz des Rückversicherers sei widerstandsfähig, schrieb Philip Kett in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Hannoveraner hätten ihn erneut positiv überrascht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
253,20 €
|Abst. Kursziel*:
42,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
255,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,18%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:06
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets